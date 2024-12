Politie gooit zwarte verf in lagune in strijd tegen ‘coronatoeristen’ Actueel • 29-03-2020 • leestijd 1 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Niet alleen Nederlandse parken en kustplaatsen hebben tijdens de coronacrisis zo af en toe te kampen met de komst van veel te veel bezoekers. Ook in het Engelse kuuroord Buxton kunnen ze erover meepraten. De bossen in de omgeving van Buxton blijken de afgelopen week onverminderd populair bij wandelaars, sporters en hondenbezitters, en ook de fotogenieke, azuurblauwe lagune in de plaats trekt nog altijd veel Instagrammers die zich er graag op de gevoelige plaat laten vastleggen.

Om bezoek aan de lagune te ontmoedigen heeft de lokale politie nu zwarte verf in het water gegooid. Een maatregel die in het verleden ook is genomen om te voorkomen dat mensen een duik nemen in de gevaarlijke lagune, meldt The Mirror : in het water liggen onder meer dode dieren, autowrakken en afval.