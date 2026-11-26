Politie en Chemours pakken PFAS-bewijsmateriaal af van Greenpeace: ‘Wat hebben ze te verbergen?’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 204 keer bekeken • Bewaren

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Chemours en de politie hebben gifmonsters afgepakt van activisten van Greenpeace die donderdagochtend het terrein van het chemiebedrijf in Dordrecht waren binnengedrongen. Doel van de actie was juist om zoveel mogelijk bewijsmateriaal van het terrein mee te nemen.

“Het afpakken en vernietigen van de gifmonsters roept bij ons de vraag op: wat heeft Chemours te verbergen?”, aldus Eline Bosman van Greenpeace. Ondanks het ingrijpen van Chemours en de politie slaagde de milieuorganisatie erin om zeven gifmonsters veilig te stellen. Er werden geen mensen gearresteerd.

De actievoerders blokkeerden de poort van het chemiebedrijf en hingen een spandoek op met de tekst ‘PFAS-verbod nu’. Omwonenden van Chemours maken zich grote zorgen om de gezondheidseffecten van het PFAS-gebruik door de chemiegigant.

“We weten dat de bodem rond Chemours ernstig vervuild is, maar er is weinig informatie over de bodemvervuiling op het fabrieksterrein zelf”, stelt Bosman. “Met deze vreedzame actie wilden we de onzichtbare PFAS-vervuiling zichtbaar maken. Het PFAS-gif van Chemours blijft niet binnen de poorten van deze grote vervuiler. In een groot deel van Nederland zit PFAS al in het kraanwater, het zit in ons eten en zelfs in ons bloed.”

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