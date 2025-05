Politie dreigt 15-jarige jongen te arresteren als hij Palestijnse vlag niet afdoet

Op sociale media is vastgelegd hoe de Franse politie in Parijs dreigt een 15-jarige jongen te arresteren als hij de Palestijnse vlag die hij op zijn schouders heeft, niet afneemt. De agenten dwingen de zichtbaar angstige jongen om de vlag te verwijderen. Zelfs het kleinste protest tegen de door Israël gepleegde genocide in Gaza is blijkbaar niet toegestaan.