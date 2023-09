Politie begint zondag al vroeg met aanhouden klimaatactivisten A12

Klimaatdemonstranten die willen dat de overheid een einde maakt aan de miljardensubsidies voor het verbranden van fossiele brandstoffen, bezetten zondag opnieuw de A12 in Den Haag. De activisten van Extinction Rebellion begonnen zaterdag met de actie en zijn van plan elke dag terug te keren.

De politie was er zondag vroeg bij met het wegslepen van activisten. De agenten arresteerden ook een aantal demonstranten. Even voor half een zette de politie het waterkanon in.