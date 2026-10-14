Politie Amsterdam neemt voor Trump-regime linkse Italiaanse internetserver in beslag Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1894 keer bekeken • Bewaren

Een eenheid van de Amsterdamse politie heeft dinsdag bij een datacenter op het Science Park in Amsterdam een server in beslag genomen van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici/Inventati (A/I). Dat is gebeurd op basis van een Amerikaans rechtshulpverzoek, schrijft NRC. Een kopie van de inhoud van de server wordt nu naar de VS gestuurd.

De krant schrijft:

A/I was een linkse antikapitalistische organisatie die de afgelopen vijfentwintig jaar gratis webhosting en e-maildiensten aanbood aan zo’n twintigduizend organisaties wereldwijd. Volgens de Amerikaanse regering faciliteerde A/I daarmee ‘antifa’, een afkorting voor ‘antifascisten’. De regering-Trump ziet antifa als een terroristische organisatie. A/I werd daarom eind augustus zelf ook als terroristisch bestempeld. Dat was een unicum. Internetdienstverleners worden in de regel niet verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van wat hun gebruikers online zetten.

De heksenjacht van het fascistische Trump-regime op zogenaamd "Antifa" had er al toe geleid dat A/I geen toegang meer had tot zijn bankrekening en domeinnaam. Een week erna besloot A/I de dienstverlening te staken en de hele onderneming te ontmantelen.

Dat was niet genoeg voor de Amerikaanse overheid, dat een verzoek tot inbeslagname van een van de laatst overgebleven servers van A/I eiste van de politie Amsterdam. "Dat voer je dan gewoon uit," laat een politiemedewerker weten met een griezelige echo van het verleden.