Politici van Sint Maarten zijn wel de laatsten die over herstelbetalingen moeten praten

Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten is niet van plan excuses voor de slavernij te aanvaarden als premier Rutte die maandag aanbiedt. Ze zegt: “Sint Maarten moet de gelegenheid hebben om hierover te overleggen, onderzoek te doen en een standpunt in te nemen”. Op het eiland is een petitie gestart onder het motto no apology without reparations. Dit naar aanleiding van een open brief aan de regering waarvan de eerste ondertekenaar is Rheina Arrindell, oud minister van Onderwijs, Cultuur Jeugd- en Sportzaken op het eiland.

Sint Maarten telt ongeveer 46000 inwoners. Premier Silveria Jacobs voert sinds 2020 een negenkoppig kabinet aan, inclusief zijzelf. Het parlement heeft zestien zetels.

In 2010 werd Sint Maarten een zelfstandig rijksdeel. Negen jaar later berekende de Sint Maarten News dat de regering en de volksvertegenwoordigers met elkaar tot op dat moment 50.944.526 Antilliaanse guldens hadden verdiend € 26.666.047,77. Het maandsalaris van de premier bedroeg in dat jaar €11.814,93. Ministers vingen €11.301,44 en parlementariërs €10.787,43. Alles bruto zonder de vaste emolumenten.

Het eiland maakt zware tijden door. Eerst richtte een orkaan zware verwoestingen aan waarvan de gevolgen nog steeds zichtbaar zijn. Daarna bleven door covid-restricties de cruiseschepen weg. De economie is bijna totaal afhankelijk van toerisme. De regering moest dan ook in Den Haag aankloppen om budgethulp. Die kwam onder bepaalde voorwaarden. Onder invloed daarvan besloot premier Jacobs het salaris voor politieke functies met 25% te korten. Alle ambtenaren van hoog tot laag moesten 12,5% inleveren.

Zoals zo vaak in het Caribisch gebied: besluiten is één, uitvoeren twee. In juni stelde de onderzoeksjournalist Ralph Cantave vast, dat er op de salarissen van de ministers en de parlementariërs alles behalve 25% was gekort. Aan het basisinkomen was niet geraakt. Wel werden de vergoedingen voor representatie en auto niet meer uitbetaald, evenals het vakantiegeld. Cantave presenteert de volgende berekening: ministers en de voorzitter van het parlement ontvangen €10.671,07 per maand, parlementariërs €10.177,03. Het actuele maandsalaris van premier Jacobs bedraagt €11.110,00.

Ter vergelijking: de gemeente Soest heeft ook ongeveer 46.000 inwoners. De gemeente telt niet minder dan 29 raadsleden, maar die krijgen een vergoeding van €1.047,82 per maand. Wethouders verdienen er maandelijks €7.611,20 en de burgemeester €9.532,60.

Het inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt op Sint Maarten €27.349 per jaar. Het vertoont de laatste tien jaar een daling. Zestig procent van de bevolking verdient het minimumloon. Dit is €4,61 per uur. De laagst betaalde ambtenaren ontvangen een maandsalaris van €800,86. Het inkomen per hoofd van de bevolking in Nederland schommelt rond de €45.000 per jaar. Het minimumloon zonder de aangekondigde verhogingen per 2023 beweegt zich tussen €12,40 en €11,16. Hoe meer gewerkte uren per week, des te lager het uurbedrag.

In het licht van bovenstaande cijfers zijn de beloningen die de politieke klasse van Sint Maarten zich heeft toegedacht, wel bijzonder. De premier, haar ministers en de parlementariërs zijn wel de laatsten om straks een keel op te zetten over herstelbetalingen. Deze uitvreters zijn hiervoor – mocht het toch zover komen – in ieder geval niet de aangewezen gesprekspartners. Omdat de bestuurders van Sint Maarten, gezien de politieke normen in de meeste Caribische landen, zich niet uitzonderlijk gedragen, geldt dat voor de hele regio. Dit is géén argument om de gedachte aan herstelbetalingen a priori van tafel te vegen. Laat dat duidelijk zijn. Het dient wel een centraal punt te zijn in de discussie.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

