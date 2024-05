'Het voelt als een contradictie om op 5 mei de vrijheid te vieren terwijl we de avond ervoor niet de vrijheid hebben om aandacht te geven aan een breder perspectief en onze stem mogen laten horen over wat vrijheid echt betekent', zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV over aankomend weekend met dodenherdenking en Bevrijdingsdag.