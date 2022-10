‘Politici hebben te weinig ballen om burgers te beschermen tegen hyena’s uit het bedrijfsleven’

10 okt. 2022 - 13:06

het is überhaupt raar dat mensen menen dat, iets dat in de aarde zit, zij zich toe mogen eigenen en dan zeggen dat het van hen is? het is ontstaan in vele miljoenen jaren en sommigen kennen er dan een bepaalde ‘waarde’ aan, wat ook maar een idee is. het is van de aarde en / of algemeen bezit, van en voor iedereen. er zit een rare kronkel in het menselijk hoofd dat vreemde conclusies trekt. je mag denken wat je wilt, dit is mijn gedachte.