Politici Forum promoten stelselmatig ‘hardcore antisemitische’ Twitter-accounts

24 mei 2022 - 16:38

Helaas heb je mensen dit soort ongein posten en ook weer overnemen. Het zijn de gevaarlijke clubjes van Nederland. Niet voor niets kwam de PVV jaar 12 geleden al in de belangstelling van de AIVD en nu van de NCTV. Je kan het FVD er goed bij rekenen. Van ex FVD Nanninga, die nu bij JA21 zit, kennen we de tweets over Hitler, oven en joden. Antisemitisme is rijzende en zeker in de VS waar onze vrienden Baudet en Wilders de (westerse) meester hebben zitten. Nog steeds MAGA en de Trump aanhang radicaliseert verder. Sommige opperen al een burgeroorlog om de communisten te stoppen. Ook hier kom je de PVV en FVD'ers tegen die in de great replacement of reset theorie geloven. En dat serieus brengen. In de VS heeft inmiddels van alles wat onder binnenlands terrorisme verstaan wordt mag 2/3 aan extreemrechts toegerekend worden. Zoals Peyton Gendron; Buffalo. 20 Mei 2022. Zo gek is het gelukkig hier (nog) niet maar het NCTV waarschuwt er niet voor niets voor. In Duitsland pas nog een cel opgerold die ontvoeringen wilde plegen (van politici) en bomaanslagen plegen. Met als doel een burgeroorlog. Het is dan ook wachten op de volgende Breivik die via ON, (weer) Wilders of Baudet zich kenbaar gaat maken. Of via Filip de Winter van Vlaams Belang.

3 Reacties