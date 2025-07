Polen zijn verschoven door aanleg stuwmeren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

De polen zijn de afgelopen twee eeuwen verschoven door de bouw van duizenden dammen. Het opvangen van water in stuwmeren zorgt ervoor dat de massa anders wordt verdeeld over het aardoppervlak. Dat beïnvloedt vervolgens weer de rotatie-as van de aarde, meldt Inter Press Service. In de twintigste eeuw betrof de verschuiving van de polen ruim een meter.

In onderzoek dat is gepubliceerd in Geophysical Research Letters wijzen wetenschappers erop hoe de verschuiving in twee fasen heeft plaatsgevonden. Aanvankelijk, tussen 1835 en 1954, werden de dammen vooral gebouwd in Noord-Amerika en Europa. Dat zorgde ervoor dat die gebieden een beetje naar de evenaar verschoven, en de Noordpool met 20,5 centimeter verschoof.

Vanaf de jaren vijftig verrezen de dammen voornamelijk in Oost-Afrika en Azië. In totaal werden er wereldwijd vanaf de negentiende eeuw bijna 7.000 dammen gebouwd. Het opslaan van het water in stuwmeren leidde tot een zeespiegeldaling van 21 millimeter.