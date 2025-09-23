Polen waarschuwt Rusland dat het militaire vliegtuigen die NAVO-gebied binnendringen zal neerhalen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 204 keer bekeken • bewaren

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski waarschuwt Rusland dat raketten en vliegtuigen die het Poolse luchtruim binnendringen, per ongeluk of opzettelijk, zal neerschieten. Dat verklaarde hij tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, schrijft Politico. Rusland is permanent lid van die raad.

"Ik heb slechts een verzoek aan de Russische regering: als er opnieuw een raket of vliegtuig zonder toestemminh ons luchtruim binnendringt en het wordt neergeschoten en de wrakstukken vallen op NAVO-grondgebied, kom hier daar dan alsjeblieft niet over jammeren. Jullie zijn gewaarschuwd." Premier Donald Tusk verklaarde maandag ook al dat Polen vijandelijke vliegtuigen zonder pardon zal uitschakelen als ze het luchtruim binnendringen. "Daar gaan we geen discussie over voeren."

De Veiligheidsraad werd bijeen geroepen omdat drie Russische gevechtsvliegtuigen vrijdag gedurende bijna een kwartier het luchtruim van Estland hadden geschonden. Ze werden uiteindelijk verjaagd door Italiaanse F-35s. Kort daarvoor had Rusland al drones boven Polen en Roemenië laten vliegen.

Sikorski verduidelijkte te standpunt ten aanzien van de imperialistische agressor nog wat: "We weten dat je niks geeft om internationaal recht en dat je niet in staat bent in vrede met je buren te leven. Je krankzinnige nationalisme drijft op de lust te overheersen en dat zal niet ophouden tot je je realiseert dat de tijd van imperia voorbij is en dat je imperium niet herbouwd gaat worden."

De EU willen een zogeheten virtuele anti-drone muur optrekken om de oostgrens van de Unie te beschermen tegen Russische aanvallen. Zeven lidstaten praten daar vrijdag over in een meeting met de Europese Commissie en Oekraïne.

Ondertussen zijn er grote zorgen in Denemarken en Noorwegen omdat de luchthavens van Kopenhagen en Oslo vanwege de aanwezigheid van onbekende drones in het luchtruim urenlang stilgelegd moesten worden. Honderden vluchten werd daardoor getroffen. Volgens de autoriteiten werden de drones bestuurd door professionals. De Deense premier sluit niet uit dat het gaat om een actie van Rusland. Ze noemt het de ernstigste aanval op Denemarken tot nu toe.