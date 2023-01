Polen voert druk op verdeelde Duitse regering op: tanks hoe dan ook naar Oekraïne

De Poolse premier Mateusz Morawiecki is van plan om hoe dan ook Leopard-tanks naar Oekraïne te sturen. Oekraïne vraagt al tijden om die moderne tanks om weerstand te bieden aan de Russische agressor. Het is er tot nu toe niet van gekomen omdat Duitsland, waar de tanks zijn geproduceerd, twijfelt.

“Ook als we geen toestemming krijgen van Duitsland, zullen we onze tanks en die van andere landen naar Oekraïne verschepen”, stelt Morawiecki nu . Daarmee voert de Poolse premier de druk op de verdeelde Duitse regering op.

Daarmee gaf Baerbock opnieuw een veel duidelijkere boodschap af dan kanselier Olaf Scholz en de nieuwe minister van Defensie Boris Pistorius (allebei van de SPD). Zij twijfelen of het verstandig is om de tanks te sturen. De Rob de Wijk-achtige politici vrezen onder meer dat de Duitse bevolking gevaar kan lopen als de tanks worden ingezet in Oekraïne.