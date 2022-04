Polen verbreekt vriendschap met Hongarije om Poetin-knuffelaar Orbán

PVDB2

9 apr. 2022 - 15:22

Goh, het ene autocratische land waar de rechtstaat en vrij media wordt afgebroken neemt afstand van het andere homofobe en autocratie land. Ben benieuwd of een kennis van me, die altijd in Hongarije op vakantie gaat (omdat dit geen vluchtelingen op neemt) nu hetzelfde idee heeft, het land links laat liggen, of toch gaat. Of naar Polen. Denemarken kan ook nog. Democratisch maar populistisch. Daar worden vluchtelingen ook niet erg geweldig behandeld en wil ze zelfs terugsturen naar een land met dezelfde dictator aan de macht die ze ontvlucht zijn en waar tegen men in opstand kwam. Met vele, vele doden tot gevolg. En een door Russen deels platgebombaarde stad. Misschien een goede vervanger voor deze kennis, die zijn rechts-extremisme niet onder stoelen of banken steekt. Maar wel een verbaal een stuk rustiger is geworden met de gebeurtenissen in Ukraine en de ontwijkingen van zijn grote held Wilders voor alles wat hier mee te maken heeft en niet op sociale media gebeurt.