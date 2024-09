Polen: NAVO-buurlanden moeten drones en raketten in Oekraïens luchtruim neerhalen

Polen vindt dat de NAVO-lidstaten die grenzen aan Oekraïne de plicht hebben om Russische raketten in het Oekraïense luchtruim neer te halen. Dit om te voorkomen dat sommige raketten over de grens terechtkomen, zoals in Polen al eerder gebeurd is. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski gezegd in een interview met de Financial Times.