Polen bouwt gigantisch leger op vanwege dreigende oorlog met Rusland

Polen wil het sterkste leger van Europa opbouwen om een eventuele aanval door het imperialistische Rusland te voorkomen, dan wel af te slaan. Binnen tien jaar moet de omvang van de strijdkrachten van de NAVO-lidstaat verdubbeld zijn, zonder dat de actieve dienstplicht opnieuw wordt ingevoerd. Zo wordt onder meer een groot bestand aan reservisten opgebouwd van burgers die een gewone baan hebben, als archivaris bijvoorbeeld, en in hun vrije tijd militaire taken vervullen. De belangstelling daarvoor is opvallend groot.