Polariserende Yesilgöz opnieuw VVD-lijsttrekker, bij gebrek aan tegenkandidaten

De VVD gaat de verkiezingen in met het succesnummer Dilan Yesilgöz, die bij de laatste verkiezingen 10 zetels verloor en het land vervolgens in een diepe crisis stortte door met extreemrechts in zee te gaan. Er is geen sprake van een verkiezing maar van een benoeming omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Zondag verliep de termijn daarvoor.