Poging Forum voor Democratie om Amsterdams theater te censureren mislukt

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft voorkomen dat Forum voor Democratie het vermaarde theatergezelschap ITA kon censureren. De partij wilde dat de financiering werd stopgezet omdat ITA deze zomer een stuk opvoerde waar seks in voorkwam. A Divine Comedy van de Oostenrijkse dansmaker Florentina Holzinger is een hedendaagse bewerking van het beroemde boek van Dante. Forum wilde ITA daarop laten cancellen door de gemeente. De actie laat eens temeer zien dat de partij van Baudet in een surrealistische waanwereld verzeild is geraakt.