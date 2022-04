‘Poetins beste vriend in Oekraïne’ gearresteerd

De Oekraïense autoriteiten hebben de steenrijke zakenman Viktor Medvedchuk opgepakt. Medvedchuk, die geldt als Poetins beste vriend in Oekraïne , stond sinds vorig jaar onder huisarrest omdat hij werd verdacht van landverraad en het financieren van terrorisme. Enkele weken geleden wist hij te ontsnappen.

Veel Oekraïners gaan ervan uit dat Poetin Medvedchuk op het oog had als leider van een marionettenregime. In 2019 vertelde Poetin aan filmmaker Oliver Stone dat hij de peetvader is van de dochter van Medvedchuk. “We kennen elkaar goed”, aldus Poetin. Medvedchuk, die honderden miljoenen heeft, pleit al jaren voor hechtere banden met Rusland.