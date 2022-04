Poetin zet gevreesde generaal in, Zelenski waarschuwt: 'Komende dagen cruciaal'

Dvornikov kreeg in 2016 van Poetin zelf de hoogste onderscheiding ‘Held van de Russische federatie’, vanwege bewezen diensten in Syrië. Niet vreemd dat van Oekraïense kant is opgeroepen dat burgers maken dat ze wegkomen en dat het Westen meer hulp moet bieden in wat lijkt op een erop of eronder. Want de vc van Dvornikin is huiveringwekkend. In Aleppo hebben de Russen destijds een ravage aangericht, het valt te vrezen dat de Donbas — en dan in het bijzonder steden als Charkov en Marioepol — hetzelfde te wachten staat.