Poetin wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen Opinie

Wilders krijgt meer slagkracht om de Nederlandse politiek te domineren

Nederland beleeft een grauwe ochtend. Terwijl een wolkendek de hemel aan het oog onttrekt, stromen uit Amerika de uitslagen binnen. Donald Trump neemt de overhand. Dat maakt het nu al urgent om na te gaan wat deze gebeurtenis voor ons in Nederland betekent.

Poetin heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Met Trump aan het roer in Washington krijgt hij veel meer armslag om zijn ambities waar te maken. Oekraïne verliest zijn krachtigste bondgenoot en de Europese landen zijn niet in staat het gat op te vullen mocht Washington de wapenleveranties verminderen of zelfs stoppen. Hoge tariefmuren betekenen een klap voor de economische slagkracht van Europa. Dat niet alleen. Ze zullen ook de andere landen op de wereld hard treffen, zeker die in de Global South. Zij zullen in de BRIC-landen een verlokkend alternatief zien. Daardoor krijgt dit economische samenwerkingsverband waarin China steeds meer de leidende rol speelt, de wind in de zeilen. Het alternatief voor de dollar komt er aan. Europa zal hier tegenover een eigen positie moeten bepalen.

In de binnenlandse politiek betekent een overwinning van Trump een steun in de rug voor extreemrechts, voor PVV en FvD. Wilders zal het kabinet zeker in de richting proberen te sturen van een appeasement-politiek ten opzichte van Vladimir Poetin, ongeveer op de manier van Viktor Orban, de leider in het land van zijn vrouw.

Mocht hem dat lukken, al dan niet na een nieuwe verkiezingszege, dan kan hij het gas en de olie van Poetin gebruiken om het Nederlandse klimaatbeleid verder te ontmantelen.

Ook zal Wilders met het grote voorbeeld aan de andere kant van de oceaan voor ogen zijn offensief tegen de media en in het bijzonder de publieke omroep voortzetten.

Ten slotte is er het Midden Oosten. Trump zal Netanyahu ongetwijfeld vrij spel geven. Dit betekent toenemende onrust in dat deel van de wereld tot en met een grote oorlog. Dat niet alleen, die onrust zal zich ook uitbreiden tot Europa, waar de voorstanders van Israël en die van de Palestijnen steeds scherper tegenover elkaar komen te staan omdat wie pleit voor een twee staten oplossing, zelfs als daarbij hoort een geleidelijke samensmelting, in de politieke werkelijkheid van een Trump in het Witte Huis geen poot meer heeft om op te staan.

Kreeg ik vandaag of morgen of desnoods van het weekend maar ongelijk.

Anders: sauve qui peut.

Tip voor het weekend: bekijk op Youtube de prachtige BBC-serie The Fortunes of War naar de romanreeks van Olivia Manning. Je denkt aan vandaag en de rillingen lopen over je rug.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.