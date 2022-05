‘Poetin rekent op slappe knieën VS en EU’

10 mei 2022 - 18:41

Poetin had aanvankelijk veel succes met zijn decennialange strategie. Hij is denk ik de voornaamste aanstichter van de polarisatie in de westerse wereld door hem mislukte veel campagnes in het midden oosten, met als hoogtepunt de bestorming van het capitool. Maar tot ieders verbazing bleef het capitool overeind staan. Echter had Putin met zijn geflirt met het nationalisme zelf al een hoge prijs betaald. Hij trapte in de linkse valkuil, waarbij je ineens aan de rechterkant staat als je eigen maaksamenleving gaat roepen om vrijheid. Toch gaat Poetin toch weer verder op de oude toer en zijn eigen volk zal ook een verdere prijs betalen.