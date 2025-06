Poetin-vriend Fico probeert Slowakije uit de NAVO te laten stappen

De Slowaakse premier Robert Fico, een van de trouwste bondgenoten van Poetin, wil dat zijn land de NAVO verlaat. De 5,5 miljoen inwoners tellende EU-lidstaat Slowakije grenst aan onder meer aan Oekraïne, Hongarije en Polen. De populist, die eerder werd weggestemd wegens corruptie maar een come back maakte, komt met zijn voorstel kort voor het begin van de NAVO-top in Den Haag.

Fico keert zich tegen de verhoging van de bijdrage aan de NAVO naar een nieuwe norm van 5 procent van het bbp. Die verhoogde norm, nu 2 procent, wordt afgedwongen door Donald Trump die zo onder meer de Amerikaanse wapenindustrie nieuwe orders wil bezorgen. Daarnaast is de verhoging volgens analisten nodig omdat de dreiging door Rusland toeneemt.

Fico, een verklaard tegenstander van hulp aan Oekraïne, zegt in een bericht op Facebook dat zijn land de financiële middelen niet heeft om aan de norm te voldoen. Hij beweert dat neutraliteit goed zou zijn voor Slowakije en hint op een referendum over het vraagstuk. Dat laatste zou noodzakelijk zijn om het lidmaatschap op te zeggen, een andere route is als het parlement instemt met het voorstel.