Poetin vindt het echt heel erg

29 okt. 2023 - 11:51

Tsja. Altijd al gedacht dat de herschikking van de wereldorde, zoals die door Poetin (en Xi) bepleit wordt, gewoon een pleidooi is voor zonder gene te doen wat eerst de Sovjet-Unie later en Rusland aan imperialistische Amerika verwijt(t)en: gewoon doen wat jou het beste uitkomt. Dit kan ook niet echt verbazen, want het humanistische gedachtengoed heeft in Rusland nooit echt voet aan de grond gekregen: van Ivan de Verschrikkelijke tot Poetin.