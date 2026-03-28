Poetin-vazal Orbán uitgefloten op eigen campagnebijeenkomst

De Hongaarse autocraat Viktor Orbán werd vrijdag luidkeels uitgejoeld tijdens een campagnebijeenkomst. Dat gebeurde in Győr, een stad in het noordwesten van Hongarije waar de oppositiepartij Tisza sterk staat. Orbán schoot direct uit zijn slof en begon de boeroepers toe te schreeuwen dat zij zich voor het karretje van Oekraïne laten spannen. Ook beschuldigde hij Oekraïne ervan de Hongaarse oppositie financieel te steunen.
De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski, een uitgesproken criticus van Orbán, deelde een filmpje van het incident op sociale media. Volgens Sikorski sluist Orbán Hongaars belastinggeld naar Moskou door Russische olie te blijven kopen en steunt op die manier het Poetin-regime. Eerder beklaagde Sikorski zich er al terecht over dat wie Orbán steunt, Moskou helpt, omdat de Hongaarse premier EU-sancties blijft blokkeren en alle militaire steun aan Oekraïne tegenwerkt.
Met de parlementsverkiezingen van 12 april in zicht schroeft Orbán zijn anti-Oekraïense retoriek op in een wanhopige poging om het nationalistisch electoraat aan zich te binden. Dat lijkt vooralsnog weinig te helpen. De meeste onafhankelijke peilingen geven oppositieleider Péter Magyar en zijn Tisza-partij een voorsprong op Orbáns Fidesz. Orbán wordt ondertussen openlijk gesteund door zowel de regimes van Poetin én van Trump. Zowel de Russische als de Amerikaanse dictator zien het Hongarije van Viktor Orbán als een belangrijke schakel in het ontmantelen van de Europese Unie.
Meer over: actueel, viktor orbán, rusland, oorlog in oekraïne
