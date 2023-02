Poetin toont nieuwe wapens

26 jun. 2020 - 9:55

Pfff, Ollongren begon jaren geleden de strijd tegen netpnieuws en Russische trollen. Maar dit doofde uit want het gevaar kon niet hard gemaakt worden. Intussen hadden we een Nederlandse minister die het nepnieuws verspreide dat hij in een zaaltje Poetin zijn grote boze veroveringsplannen had horen ontvouwen. Is Putin aardig of te vertrouwen: nee. Zijn er Russische trollen en nepnieuws: ja. Maar het echt gevaarlijke nepnieuws komt toch echt uit een andere hoek.

