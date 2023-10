Poetin schakelt nieuw huurlingenleger in

18 okt. 2023 - 8:47

In Oekraïne is sprake van algehele mobilisatie. Eigenlijk een vorm van pure slavernij, zo las ik. Ik las ook een verhaal van een Oekraïner die in Oekraïne onderduikt en daar eigenlijk niks over wil vertellen omdat hij bang is dat dat door de Russen als prpaganda wordt gebruikt. In Rusland worden 'slechts' 300.000 man gemobiliseerd, maar de vluchtelingen weten niet of zij daarbij zullen horen. (In Oekraïne weten ze dat dus wel.) Dat is een complicerende factor in het terugstuurbeleid van de IND.