Poetin: 'Rusland is klaar voor oorlog met Europa'

De Russische heerser Vladimir Poetin heeft Europese landen gewaarschuwd dat Rusland klaar is voor een oorlog, meldt Reuters. Hij verzekerde dat Rusland in staat zou zijn de Europese strijdmachten zo totaal te verslaan dat er "niemand meer over is om over vrede te onderhandelen". Poetin verklaarde ook dat Rusland de oorlog niet zelf zou beginnen. Vier jaar geleden viel het Russische leger zonder enige aanleiding buurland Oekraïne binnen met een militaire bezettingsmacht. In opdracht van Poetin is een vijfde van het land veroverd op de Oekraïeners. Rusland wil dat gebied nu permanent toevoegen aan het eigen territorium. Hij stelt dat in een zogenaamd 'vredesplan' dat is opgesteld in overleg met de regering van Trump.
Europese landen waarschuwen er voor dat als Poetin zijn zin krijgt zijn volgende doelwit een NAVO-lidstaat zal zijn. Rusland kon Oekraïne aanvallen omdat het geen lid is van de verdragsorganisatie.
Poetin uitte zijn dreigementen nadat een journalist vroeg om een reactie op de bewering van de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken dat Europa een oorlog tegen Rusland voorbereidt. Hongarije is een trouwe bondgenoot van Poetin. Poetin verklaarde ook dat Europa "aan de kant van de oorlog staat" omdat de EU de banden met Rusland heeft verbroken.
Poetin deed zijn uitspraken voordat hij een gesprek heeft met de Amerikaanse vastgoedmagnaat Witkoff, die door Trump is aangesteld om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Hij heeft in samenspraak met Rusland een 28-punten plan opgesteld. Oekraïne werd daar niet bij betrokken. Poetin veegt de Europese suggesties voor aanpassing van de kaart.
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.