Poetin: 'Rusland is klaar voor oorlog met Europa'

De Russische heerser Vladimir Poetin heeft Europese landen gewaarschuwd dat Rusland klaar is voor een oorlog, meldt Reuters. Hij verzekerde dat Rusland in staat zou zijn de Europese strijdmachten zo totaal te verslaan dat er "niemand meer over is om over vrede te onderhandelen". Poetin verklaarde ook dat Rusland de oorlog niet zelf zou beginnen. Vier jaar geleden viel het Russische leger zonder enige aanleiding buurland Oekraïne binnen met een militaire bezettingsmacht. In opdracht van Poetin is een vijfde van het land veroverd op de Oekraïeners. Rusland wil dat gebied nu permanent toevoegen aan het eigen territorium. Hij stelt dat in een zogenaamd 'vredesplan' dat is opgesteld in overleg met de regering van Trump.