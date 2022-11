Poetin niet onder de indruk van Rutte

16 jul. 2015 - 12:22

Waarom geeft niemand de site met de volledige transcript? http://tinyurl.com/nmzlvkq Uit delen van de transcript blijkt het volgende: This is another plane, I think. It’s the fighter. Commander: There, part of engine. Other: Yes, I think. Cmdr: Yes, it’s the Sukhoi. (Phone): Call the headquarters, the town, he will take you there. Background: There’s coins here. Cmdr: There’s five people who jumped. Background: This is the Sukhoi lying around. Smouldering mess ... Video grab made shortly after Malaysian Airlines flight MH17 was sho Smouldering mess ... Video grab made shortly after Malaysian Airlines flight MH17 was shot down over Ukraine. Picture: Supplied Source: Supplied Background: You know how many bodies out there? Cmdr: They say the Sukhoi (Fighter) brought down the civilian plane and ours brought down the fighter. Background: But where is the Sukhoi? There it is … it’s the passenger plane. (...) Cmdr: The other plane that fell down, they are after them, the pilots. Background: The second one? Cmdr: Yes, there’s 2 planes taken down. We need the second. Background: The second one is a civilian too? Background: The fighter jet brought down this one, and our people brought down the fighter. Background: They decided to do it this way, to look like we have brought down the plane. (...) Background: But there are two planes, from my understanding. Background: And what’s the other one? A Sukoi? Cmdr: A Sukhoi. The Sukhoi brought down the plane and we brought down the Sukhoi. Is it far from here? Where did it fall? De MH17 lijkt dus inderdaad door een Sukhoi te zijn neergeschoten, De rebellen denken dat ze op hun beurt die Sukhoi hebben neergehaald -het wordt niet duidelijk hoe- en zoeken -tevergeefs, op de verkeerde plaats- naar de wrakstukken.

2 Reacties