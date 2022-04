Poetin moet duidelijk gemaakt worden dat hij met een nucleaire aanval ook zichzelf vernietigt Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse en de Russische televisie hebben meer met elkaar gemeen dan je zou denken. Ook dáár, aan de andere kant van de grote scheidslijn, zijn de kanalen vergeven van talkshows en Vandaag Inside-achtige mannetjes. De Marianne Zwagermans en de Angela de Jongs ontbreken evenmin. Zo schuift Margarita Simonyan, hoofdredacteur van de internationale Engelstalige tv-zender RT, regelmatig aan bij andere stations. Daar kakelt zij dan over wat een sterk Poetingezind hart haar ingeeft. Ze is 42, kan goed voor de dag komen en is de trotse moeder van twee kinderen.

De toon en de inhoud van de Russische talkshows kunnen wél heel anders zijn dan die van Nederlandse equivalenten. Het gaat niet over belastingdruk, seksuele escapades van oudere opiniemakers of achtergehouden e-mails maar gewoon over de komende atoomoorlog. Margarita Simonyan denkt dat met een leider als Poetin een nucleaire aanval de meest waarschijnlijke uitkomst is. Over de gevolgen maakt ze zich niet druk: dan gaan wij allemaal naar de hemel,zegt ze, en het Westen crepeert. Haar gesprekspartners laten zich evenmin onbetuigd. De 40 landen van de deze week op de Amerikaanse basis Rammstein gevormde Ukraine Contact Group zijn een collectieve Hitler. Rusland brengt vrede, welvaart en stabiliteit. Er moet een speciale operatie tegen de NAVO komen. Een intellectueel ogend heer met een baardje houdt bijvoorbeeld Warschau voor dat de hele stad binnen 2 seconden vernietigd kan worden.

De Daily Mail toonde treffende clipjes met Engelstalige ondertiteling.

Naast de economische en de hete oorlog wordt er momenteel nog een derde uitgevochten, een zenuwenoorlog om een term te gebruiken uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De EU, de NAVO en Rusland zijn bezig elkaar de stuipen op het lijf te jagen. Poetins media gaan hierin het verst zoals uit de optredens van Margarita Simonyan blijkt. Helaas is de EU zo dom geweest de toegang tot de Engelstalige zenders RT en Sputnik af te sluiten. Anders konden de burgers hier zelf volgen hoe het er aan toe gaat.

De Daily Mail knipt en plakt uiteraard voor het grootste effect. Net zo handelt Het Nieuwsblad in Brussel, dat de laatste escapade van Simonyan en haar tafelgenoten ook ontdekte. Dit past allemaal in het straatje van de Kremlin-propagandisten: we moeten het op onze zenuwen krijgen. Er dient een oorlogspsychose te worden geschapen. Daar zijn dit soort beperkte uitsnedes van Russische tv-shows door Westerse media prima geschikt voor. ¨Ik zou ze maar serieus nemen¨, twitterde Rob de Wijk.

Wat staat ons dan te doen? Maar één ding: dwing de bluffer zijn kaarten op tafel te leggen. Als Vladimir Poetin tevens Vladimir de Laatste wil zijn, dan moet hij vooral zo doorgaan. Peper hem in dat hij niet alles of niets speelt maar niets of niets. Hij en zijn omgeving moeten zeer goed weten dat de nucleaire vernietiging nog steeds een mutually assured destruction is. Er zijn er meer met zo'n knop. Alleen de dode satellieten die bij duizenden om de planeet aarde cirkelen zullen getuigenis afleggen van het feit dat er ooit intelligent leven bestond. Je mag hopen dat die nieuwe ruimtetelescoop snel een exoplaneet identificeert waar deze vorm van zelfvernietiging al eerder plaatsvond. Een miljoen jaar terug bijvoorbeeld. Misschien dat we daar iets van kunnen leren.

Probleem: dat vooruitzicht hoeft Poetin niet af te schrikken. In de laatste maanden van de oorlog kwam Hitler langzaam maar zeker tot de overtuiging, dat de Duitsers laf waren en dus de ondergang aan zichzelf te danken hadden. Een falend volk verdiende het niet voort te leven. Wie weet denkt Poetin net zo, nu zijn strijdkrachten in Oekraïne zo'n modderfiguur slaan. Zou U nu zó kwaad of wanhopig kunnen worden dat U het er voor over hebt: een armageddon, een Götterdämmerung? Laat het eens weten, nu het nog kan.

Götterdämmerung, fragmenten, van Wagner door de Deutsche Oper in Berlijn:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.