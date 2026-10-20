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Poetin laat enorm radarsysteem bij Polen bouwen om ons in de gaten te houden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 252 keer bekeken • Bewaren

In Kaliningrad, de Russische exclave tussen Polen en Litouwen, bouwt Rusland aan een enorm radarsysteem. Satellietbeelden tonen drie rijen antennemasten die ongeveer 500 meter lang zijn, meldt De Morgen .

“De installatie zou in theorie vliegtuigen, oorlogsschepen en raketten tot op duizenden kilometers afstand kunnen detecteren. Daarmee zou Rusland een groot deel van Europa in de gaten kunnen houden. (…) Het zou gaan om een zogenoemde ‘over-the-horizonradar’ (OTH), een systeem dat veel verder kan kijken dan gewone radars. Een klassieke radar kan doorgaans alleen objecten detecteren die zich binnen zijn directe zichtlijn bevinden.”

Het vermoedelijke bereik van het radarsysteem bedraagt tussen de 885 en 3.200 kilometer. Dat is voldoende om het Verenigd Koninkrijk en grote delen van Noord-West-Europa te bespioneren.

Kaliningrad speelt een belangrijke rol in Poetins plannen. Vanuit de exclave worden gps-signalen verstoord. Er zouden volgens Polen en Litouwen ook kernwapens liggen.

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