‘Poetin kan binnen een paar dagen een wereldoorlog afkondigen’

De bewindsman constateerde op LBC dat Poetin de meeste van zijn doelstellingen in Oekraïne niet heeft gehaald. “Ik zou niet verbaasd zijn als hij zou zeggen: ‘we zijn in oorlog met de nazi’s van de wereld en moeten de Russische bevolking mobiliseren’.”

In de Russische staatsmedia wordt de retoriek de afgelopen weken almaar oorlogszuchtiger. De Russische tv-bekendheid Olga Skabeyeva, die grossiert in complottheorieën waarmee ze de Oekraïners zwartmaakt, verklaarde onlangs dat de Derde Wereldoorlog al is begonnen .

De NAVO houdt er ondertussen rekening mee dat de oorlog in Oekraïne nog jaren kan duren, zo verklaarde secretaris-generaal Mircea Geoană bij de BBC. “Het is duidelijk dat de komende dagen en weken beslissend kunnen zijn, maar de oorlog zal waarschijnlijk langer duren. Het kunnen weken, maanden of jaren zijn – dat is afhankelijk van een groot aantal factoren.”