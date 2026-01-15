Poetin heeft het voorzien op zwangere Oekraïense vrouwen, moedersterftecijfer schiet omhoog Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 397 keer bekeken Bewaren

Poetins oorlog heeft ertoe geleid dat Oekraïense vrouwen een veel groter risico lopen om te overlijden tijdens de zwangerschap of bevalling. De aanvallen op ziekenhuizen en kraamklinieken zorgen voor een toename van vermijdbare sterfgevallen. Ook chronische stress, ontheemding en de verstoorde kraamzorg spelen een rol, meldt het persbureau IPS.

“Uit een analyse van nationale gegevens blijkt een stijging van 37% in het moedersterftecijfer tussen 2023 en 2024 – het meest recente volledige jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. In 2023 registreerde Oekraïne 18,9 moedersterfgevallen per 100.000 levendgeborenen. In 2024 steeg dat cijfer naar 25,9. Het VN-Bevolkingsfonds meldt ook een sterke toename van ernstige complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling. Baarmoederrupturen – een van de gevaarlijkste verloskundige noodsituaties – zijn met 44% gestegen.”

Sinds februari 2024 heeft Rusland meer dan 2700 aanvallen uitgevoerd op Oekraïense zorginstellingen uitgevoerd. Daarbij zijn meer dan 80 kraamklinieken getroffen.