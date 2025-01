Poetin heeft de oorlog al lang gewonnen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 138 keer bekeken • bewaren

Vrijwel alle Westerse landen liggen politiek in puin.

Als de voortekenen ons niet bedriegen, gaat aankomend president Donald Trump de oorlog in Oekraïne binnen 24 uur na zijn aantreden beëindigen. Defensiespecialisten menen dat daar iets meer voor nodig is. Maar misschien kan ‘The Donald’ de wonderen die hem worden toegedicht daadwerkelijk verrichten. Je moet de man het voordeel van de twijfel geven.

De oorlog in Oekraïne gaat eind februari zijn vierde jaar in. Het machtsspelletje van de psychopaat Vladimir Poetin heeft voornamelijk aan Russische zijde een flinke hoeveelheid doden opgeleverd. Cijfers lopen uiteen van 600.000 tot bijna een miljoen doden, afhankelijk van wie je het vraagt. De terreinwinst die de Russen boeken gaat niet alleen gepaard met grote verliezen aan manschappen; de Russen jagen er ook immense hoeveelheden materieel doorheen. Zoveel zelfs, dat ze moeten gaan leunen op materieel uit de Sovjettijd. De rest is door het Oekraïense leger kapotgeschoten.

Maar alle verliezen op het slagveld ten spijt hebben de Russen deze strijd al lang en breed gewonnen. Het is het Kremlin namelijk gelukt om met haat zaaien de wereld uiteen te rijten en in diverse Westerse landen samenlevingen tegen elkaar op te zetten. Vrijwel alle Westerse landen liggen politiek in puin.

Nederland heeft een besluiteloze en doelloze extreemrechtse regering die maar niets voor elkaar wil krijgen, Duitsland gaat gebukt onder de dreiging van extreemrechtse regeringsdeelname en in Frankrijk wil het maar niet lukken om een stabiele regering te vormen. Over een paar weken bestijgt ‘The Donald’ de Amerikaanse troon en in Oostenrijk is een extreemrechtse regering in de maak nadat het de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen niet was gelukt een solide coalitie te vormen. Duitsland worstelt met het bestaan van de Poetin-vriendelijke partijen Alternative für Deutschland en de Bündnis Sahra Wagenknecht en in Frankrijk wacht Marine Le Pen geduldig haar kansen af. Londen is uit de Europese Unie gestapt en in Italië heeft de extreemrechtse Giorgia Meloni de troon bestegen.

Deze bewegingen hebben één ding gemeen: Ze worden actief of passief gesteund door het Kremlin. Met geld of met internettrollen die met desinformatie succesvol haat zaaien, zodat de samenleving uiteen wordt gereten in links en rechts, voor en tegen, blank en zwart, et cetera. Mensen staan tegenwoordig lijnrecht tegenover elkaar. Zelfs tijdens het ooit zo vredelievend bedoelde kerstdiner. Tegenwoordig besteden serieuze media als NOS en RTL Nieuws ieder jaar rond december aandacht aan onderwerpen die je tijdens het kerstdiner maar beter kunt mijden.

Het Kremlin heeft tot haar eigen genoegen met succes chaos en verdeeldheid gecreëerd in het Westen. De eenheid in het Westen is hierdoor helemaal weg. De eens zo solide Frans-Duitse as ligt in puin; Scholz en Macron hebben hun handen vol aan binnenlandse strubbelingen en vanuit Den Haag hoeven beide heren weinig medewerking meer te verwachten. Het is de Russen gelukt de Westerse samenleving te verwonden zonder ook maar één schot te lossen. Het is een vieze wond die niet zomaar zal helen.