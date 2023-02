Poetin gaf groen licht voor inzet Buk-raket waarmee MH17 werd neergehaald

De Russische tiran Vladimir Poetin heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de Buk-raket waarmee in 2014 de MH17 uit de lucht is geschoten. Dat blijkt uit taps waarover het internationale Joint Investigation Team (JIT) beschikt.

De NOS schrijft: “Vanochtend zijn nabestaanden geïnformeerd over de voortgang van het MH17-onderzoek. Zij kwamen bijeen in Den Haag, waar het onderzoeksteam ook een persconferentie geeft. Hoewel er nieuwe informatie is over de rol van het Kremlin en over bemanningsleden die de bewuste Buk-raketinstallatie hebben bediend, is er te weinig bewijs om een nieuwe rechtszaak te beginnen. Het onderzoek wordt daarom voorlopig gestaakt, zeggen nabestaanden.”