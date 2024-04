Poetin-fans van Forum enige afwezigen bij Kamerdebat over Russische betalingen aan politici Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 516 keer bekeken • bewaren

Het pro-Russische Forum voor Democratie is dinsdagmiddag de enige afwezige in het Kamerdebat over Russische betalingen aan Nederlandse politici. Het debat is aangevraagd door PVV-leider Geert Wilders die zich in het verleden bijzonder positief toonde over Rusland en dictator Vladimir Poetin, maar toch alle verdenkingen van zich af wil werpen dat hij een van de betaalde politici is.

Vorige week rolden de Tsjechische autoriteiten het extreemrechtse Kremlin-propagandavehikel Voice of Europe op. Tsjechische media meldden daarop dat via de nepnieuwssite betalingen waren verricht aan Europese politici, waaronder uit Nederland. Hoewel deze politici niet bij naam zijn genoemd, is het niet bijzonder moeilijk om te zien welke personen voor een fikse verdenking in aanmerking komen.

Nederlandse politieke partijen zijn vrijwel allemaal uitgesproken tegen de oorlogszuchtige koers van het Kremlin gekeerd en steunen ook de wapenleveranties aan Oekraïne. Zelfs de PVV, waarvan leider en enig partijlid Geert Wilders na de Russische aanslag op vlucht MH-17 nog dankbaar een vriendschapsspeldje uit het Kremlin in ontvangst nam. De enige partij die zich in bizarre bochten wringt om pal achter Vladimir Poetin te blijven staan, is het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Het is in dat opzicht dan ook begrijpelijk dat zowel Baudet als zijn fractie geen zin hebben in lastige vragen over Russische financiering. De vorige keer dat Baudet daarover kritische vragen kreeg in de Kamer, dreigde de FvD-voorman Jesse Klaver (GL-PvdA) "op zijn bek" te slaan.