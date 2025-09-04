De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Poetin en Xi bespreken verlengen levensduur door gebruik van andermans organen

Alsof de wereld nog niet genoeg horror kent., blijken de Russische en Chinese dictators Poetin en Xi plannen te koesteren om hun levensduur ernstig te verlengen met de organen van anderen. Een privégesprek daarover tussen de twee 72-jarige leiders werd toevallig opgevangen door een microfoon.

Poetin, die op bezoek is in Peking, zegt tegen Xi: "Biotechnologie ontwikkelt zich voortdurend. Menselijke organen kunnen voortdurend getransplanteerd worden. Hoe langer je leeft, hoe jonger je wordt en je kunt zelfs onsterfelijk worden."

Xi antwoordt buiten beeld: "Sommigen voorspellen dat in deze mensen eeuw mensen al 150 jaar oud kunnen worden."

Poetin bevestigde later dat hij een met XI over dit onderwerp gesproken heeft, schrijft The Guardian.