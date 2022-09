Zelfs Poetin-aanhangers in het Russisch parlement bekritiseren de mobilisatie

President Vladimir Poetin liet woensdag weten dat 300.000 reservisten en militair specialisten een oproep krijgen om mee te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. Dit getal ligt volgens de onafhankelijke Russische media Novaja Gazeta in werkelijkheid veel hoger. Het zou gaan om meer dan een miljoen mannen. Het Kremlin ontkent dit. Op sociale media verschijnen berichten dat ook Russische mannen zonder militaire ervaring opgeroepen worden. Het zou gaan om studenten en biijvoorbeeld een gepensioneerde diabetespatiënt. Beiden hebben eigenlijk een vrijstelling, waardoor ze het leger niet in zouden hoeven.

Valentina Matvijenko, voorzitter van het Federatieraad oftewel het hogerhuis van het Russische parlement, liet via Telegram weten dat ze het ‘absoluut onaanvaardbaar’ vindt dat mannen die ongeschikt zijn toch worden opgeroepen. ‘En het is in mijn opinie terecht dat daar in de maatschappij scherp op wordt gereageerd’, aldus Matvijenko. In een bericht aan de regiogouverneurs liet ze weten hen verantwoordelijk te houden voor het verloop van de mobilisatie. ‘Zorg ervoor dat de gedeeltelijke mobilisatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geschetste criteria, zonder één enkele fout’, benadrukte ze.