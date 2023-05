25 apr. 2023 - 7:48

"Poepen op het mediapark" Ik vind 'poepen' ongeveer het smerigste woord in het Nederlands. * Maar zéér toepasselijk als het om ON gaat! ------------ * Ik zal nooit zeggen: "Ik moet effe poepen." Wél: "Ik moet effe pissen /plassen." Bij poepen meestal: "Effe naar de plee," of zo. Ook schrik ik op als iemand het woord 'poepen' gebruikt. Zelfs 'schijten' klinkt aangenamer in mijn oren. Persoonlijk dingetje waarschijnlijk... 🫣