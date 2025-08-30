Plotselinge verschuivingen bij kandidatenlijsten uiterst rechts Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 460 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders heeft zijn kandidatenlijst opvallend gewijzigd. Namen die tot zijn kring van vertrouwelingen werden gerekend zijn afgevoerd of gezakt. Zo zijn Fleur Agema en haar levenspartner Léon de Jong uit de lijst verdwenen. Beiden willen geen duidelijke reden geven voor hun plotselinge vertrek. Agema spreekt in een vage verklaring van een "moeilijke beslissing". Tot aan de vorming van het kabinet, waarin ze minister Volksgezondheid was, werd ze gezien als de rechterhand van Wilders. Tijdens de korte regeerperiode botste ze met de PVV-leider, van wie bekend is dat hij geen kritiek duldt. Agema zat bijna een kwart eeuw in de Kamer.

Barry Madlener, die fungeerde als minister van Verkeer, staat op de 80e plaats als lijstduwer. De kandidaten op de lijst direct na Wilders zijn vrijwel onbekend. Een van hen zit nu nog in het Europees parlement. De van spionage voor Israël verdachte Markuszower en Bosma, die nu nog Kamervoorzitter is, zijn allebei een plek gezakt. Op 9 staat Faber die zich in de voorbije regeerperiode uitgaf voor minister van Asiel maar voornamelijk een pleefiguur sloeg.

Overigens doet het er niet echt toe wie de kandidaten zijn van Wilders omdat de PVV-Kamerleden, die jaarlijks een salaris van 140.000 euro ontvangen, veelal uitblinken in afwezigheid en niets doen. Het zal de PVV-kiezers, voor zo ver ze daarvan op de hoogte zijn, worst wezen.

Bij FvD is Baudet niet langer lijsttrekker maar de onbekende Lidewij de Vos. Baudet zegt met zoveel woorden dat hij het leiderschap overdraagt nadat hij gefaald heeft als leider omdat hij teveel een flapuit is. Zes jaar geleden werd FvD nog de grootste partij bij Provinciale Verkiezingen maar raakte al snel weer uit de gratie bij de uiterst rechtse 'ontevreden kiezers' die hun ontevredenheid immers zorgvuldig koesteren.