Plofkippen zo doorgefokt dat ze uit zichzelf dood neervallen

17 jul. 2022 - 9:20

Telkens word 'k er weer aan herinnerd waarom ik bijna veertig jaar geleden, na lang aanpassen en gedogen, vegetariër ben geworden. En zie, ik bén er nog. Als kind deed het me al pijn een prachtige koe in de Weimarstraat te zien lopen die dood moest. Die geslacht moest worden. Die vermoord moest worden. Die onherkenbaar, door de slager tot hapklare brokken werd gehakt. Ik lag er wakker van. Heb ze zien hangen, de halve koeien aan akelig scherpe vleeshaken. ...Omdat mensen denken dier te moeten eten. Omdat mensen zó geprogrammeerd zijn dat ze dit geen probleem vinden. Een té gevoelig typje was ik. En ben dat nog steeds. Veel mensen bleken minder gevoelig. We passen ons aan. Aan de wereld om ons heen. Want dat hoort bij onze overlevingsstrategie. Ook misstanden worden op den duur een stukje nieuw normaal. De zogenaamde mens heeft het dier respectloos tot slaaf gemaakt, en vervolgens systematisch uitgebuit. Erger nog, gekweekt, gemanipuleerd, en aan dierproeven blootgesteld, om zoveel mogelijk rendement uit onze mede aardbewoners te kunnen persen. We hebben ons het mineralenrijk, het plantenrijk, en het dierenrijk, de hele aarde toegeëigend. En doen ermee wat we willen. ...Waar dat toe leidt zien we terug in de wereld om ons heen.

1 Reactie