Pleidooi voor een lyrische democratie

Poëzie is weliswaar heden in de eerste plaats een schrijfdaad, maar daar kan en mag het niet bij blijven. De poëzie is ook een levenshouding, en die houding heeft dus uiteindelijk maatschappelijk-politieke consequenties. Dat is niet nieuw. In de 19e eeuw al noemde de Engelse dichter Shelly, de inspirator van onze Tachtigers, de dichter de ‘niet –erkende’ wetgever van de wereld.

Onze creativiteit dient aangesproken. Shakespeare was onvolledig. Het is niet 'To be or not to be', het is 'To be creative or not to be'!