Pleidooi voor een Groene Koets

[Geen voertuig is immers in praktijk al zo groen als de Gouden Koets! Het voertuig gebruikt geen druppel fossiele brandstof. ] Nou dan weet u niets van de geschiedenis van de koest In New York en Londen lag de stront meters hoog voordat de auto kwam dat was een heuse milieuramp . En als we in het kader van minder vlees eten is minder koeienscheten zit te denken moet u eens voorstellen wat een uitstoot miljarden paardenscheten per dag zullen veroorzaken . Nee dat is helemaal niet groen ! En laat die koets toch eens met rust . Het verleden moet je niet overschilderen daar moet je lering uit trekken . Schilder anders de koning groen als u zo graag iets wil onderschilderen . Niet dat die zo milieuvriendelijk is maar dat is een reliek uit het verleden die er wel van op zou knappen . De hulk als koning , wie wil dat nou niet?

