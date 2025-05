Plastic zinkt naar de bodem van de oceaan en jaagt zo de klimaatcrisis aan Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

Ja we weten het, je mag niet alarmistisch schrijven over het de klimaatramp want dan "keren mensen zich er vanaf". Dat wordt voortdurend verkondigd. Met als gevolg dat de berichtgeving minder verontrustend wordt. Helpt dat? Misschien moet je dan de brandalarmen in gebouwen ook vervangen door een rustgevend muziekje. Zolang dat niet gebeurt. vertellen we toch maar gewoon wat er aan de hand is.

Het is geen prettig nieuws, de schokkende ontdekking die wetenschappers hebben gedaan in de diepzeeën van de planeet. Ze wilden onderzoeken in welke mate dat gebied, soms kilometers onder de zeespiegel, is vervuild met microplastics. Dat zijn kleine deeltjes plastic afval van minder dan 5 millimeter die zich overal nestelen. De onderzoekers troffen tot hun schrik veel groter hoeveelheden aan dan vermoed werd.

De resultaten van het onderzoek zijn schokkend: hoe dieper in de oceaan, hoe groter de concentratie microplasticdeeltjes. Op 30 meter diepte bestaat 0,1 procent van de zwevende deeltjes uit plastic, terwijl dit op 2.000 meter diepte oploopt tot 5 procent. In de Marianatrog, op een diepte van bijna 7 kilometer, werden zo meer dan 13.000 microplasticdeeltjes per kubieke meter water aangetroffen. “We hadden verwacht dat we plastic zouden vinden op de bodem van de oceaan en aan het oppervlak. Maar niet overal,” reageert Aron Stubbins van de Northeastern University in Massachusetts aan The New Scientist. Collega Tracy Mincer van de Florida Atlantic University vult aan: “Het gaat om miljoenen tonnen van dit spul in het binnenste van de oceaan.”

De massale aanwezigheid van microplastic is niet alleen direct een bedreiging voor mens en dier omdat zo de voedselketen vergiftigd wordt maar ook voor het klimaat. De oceanen zijn enorme opslagplaatsen voor CO2, het gas dat er bij overvloedige aanwezigheid in de atmosfeer voor zorgt dat de aarde steeds meer opwarmt. De hoeveelheld CO2 op in de atmosfeer is enorm gestegen door de industriële revolutie en het fossiel energiegebruik dat daarmee gepaard ging. Daardoor is de klimaatcrisis ontstaan.

Kleine dieren en planten die in de oceanen leven nemen CO2 op en dwarrelen als hun leven erop zit naar de bodem van de oceaan. Die bodem vormt zo een gigantisch natuurlijk reservoir met daarin CO2 dat niet in de atmosfeer belandt. De wetenschappers zien dat de microplastics dat natuurlijke proces nu verstoren en dat is slecht nieuws. De plastic deeltjes zitten de dode organismen in de weg. Dat betekent dat er minder CO2 wordt opgeslagen.

Als de oceaanCO2 minder goed kan opslaan, kan dat grote gevolgen hebben voor het weer en het klimaat op de hele wereld. Na hun schokkende ontdekkingen over plastic in de diepzee, willen onderzoekers nu vaart maken. Ze pleiten voor een uniforme wereldwijde aanpak: dezelfde meetmethodes in alle landen en nauwere samenwerking tussen wetenschappers. Met een beter beeld van het probleem hopen ze effectieve oplossingen te vinden.

Een van de maatregelen is het gebruik van plastic terugdringen. De regeringscoalitie in Den Haag, bevolkt door mensen die het bestaan van de klimaatcrisis ontkennen, heeft echter net besloten de heffing op plastic af te schaffen. Die heffing is juist bedoeld om het bedrijfsleven te stimuleren alternatieven te gebruiken.