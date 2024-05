Geheel tegen zijn natuur in verstopt de ijdelste man van Nederland zich de afgelopen dagen voor de media. Maar het inventieve programma Even Tot Hier heeft hem toch weten te verleiden. In een geheel eigentijdse uitvoering van Bod Dylans monsterhit Mr Tambourine Man, blikt hij vooruit op zijn nieuwe positie als de machtigste man van Nederland. Nou ja, op één na dan.