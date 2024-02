Plasterk ziet nog wel ruimte voor rechts kabinet, Omtzigt wil niet met grondrechtschender Wilders werken Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 431 keer bekeken • bewaren

Volgens Ronald Plasterk zijn er voldoende overeenkomsten tussen de PVV, NSC, VVD en BBB om alsnog in een later stadium tot een regeringscoalitie te komen. Dat schrijft de informateur in zijn eindverslag aan de Tweede Kamer. Het NSC van Pieter Omtzigt laat ondertussen weten dat de afstand tussen die partij en de PVV te groot is.

NSC noemt de afstand tot de PVV te groot "waar het aankomt op de rechtsstaat en grondrechten", schrijft informateur Ronald Plasterk in zijn verslag. Daarom ziet de fractie van Pieter Omtzigt het niet zitten om in een kabinet te stappen met de partij van Geert Wilders. NSC, PVV, VVD en BBB hebben wel afspraken gemaakt over een gezamenlijke basislijn waar het aankomt op de rechtsstaat. Maar door uitspraken in het verleden en standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV, wil NSC toch niet met de extreemrechtse, racistische en rabiaat islamhatende partij van Geert Wilders samenwerken.

Plasterk overhandigde zijn eindverslag maandagmiddag aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Daarin schrijft hij dat een rechts kabinet alsnog mogelijk is, maar laat in het midden welke vorm zo’n kabinet moet krijgen: een meerderheids- of minderheidskabinet. Eerder op de dag had Omtzigt, die vorige week uit de informatie stapte, gezegd: "Ik denk dat het nu aan deze drie partijen is. Ze hebben kennelijk goed overlegd de afgelopen drie, vier dagen." Omtzigt zei ook eventueel bereid te zijn zo’n minderheidscoalitie te steunen.