Plasterk of ik, een van ons hoort niet bij de PvdA Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 640 keer bekeken • bewaren

Ik maak me zorgen, ja.

Vandaag werd ik op straat geïnterviewd:

“Hoe kijkt u naar de verkiezingsuitslag?”

“Het maakt me verdrietig, boos en bang.”

Ik liet me ook filmen. Later dacht ik: Verrek. Straks word ik herkend. Straks word ik of mijn zaak belaagd. Of als de krachten die ik vrees straks aan de macht komen, dan wordt mijn leven zuur gemaakt.

Of ik overdrijf? Ik denk van niet. Ik denk dit omdat ik voor agressie bang ben.

Ik ben bang voor agressie omdat ik er diverse soorten van meegemaakt heb. Van pesten tot beledigen, negeren, uitsluiten, minachten, marginaliseren, intimideren, expres mij willen kwetsen, willen vernietigen, mijn bestaan liever teniet gedaan zien worden… Allemaal vormen van zinloos geweld, het soort van (verbaal) geweld dat meneer Wilders en zijn PVV al jaren praktiseren.

“Maar gelooft u Wilders niet dat hij milder is geworden?”, vroeg de interviewster mij nog.

“Milder?”

Milder van Hard.

Milder dan Keihard.

Milder dan Venijnig.

Milder dan Vernietigend?

“Meneer Wilders, hij zelf heeft zich Milders genoemd. En daar zijn gros van onze medelanders ingetrapt. Hij zegt het, maar hij laat die mildere kant/ bekering niet zien. Hij biedt geen excuus aan voor zijn eerdere gewelddadige uitspraken. Integendeel. Hij bestempelt onder andere onze bewindsvrouw als ‘Heks’. In plaats dat hij bezorgde burgers in Kijkduin aanspreekt en zegt: ‘Een medemens noem je nooit een Aap’, gaat meneer Wilders daar langs voor een ‘hart onder de riem.’ Of meneer Wilders milder is geworden is nog niet gebleken, maar waar het mij om gaat is dat meneer Wilders nooit, en dan echt nooit zulke gewelddadige uitspraken had moeten doen. Het heeft voor zo veel onvrede en voor nog meer onrust en voor nog meer onverdraagzaamheid in ons land en daarbuiten veroorzaakt. Met alle gevolgen van dien. Gevolgen die nog rampzalig vorm zullen krijgen, mocht meneer Wilders en zijn PVV aan de macht komen. Eng. Heel eng.”

“Maar de PVV is wel Links op sociaal-economisch vlak?”

“Wederom een leugen. De PVV is niet Links. De PVV is niet democratisch. Deze partij heeft één lid en hanteert geen democratische principes binnen de eigen partij, maar beroept zich continu op het democratisch veroveren van stemmen in ons land. Hoe veel hypocrieter kan je nog zijn? Zelf de democratie intern niet toepassen om vervolgens grote profijt te hebben van de landelijke democratie. En betreffende dat Links-zijn op sociaal-economisch vlak: meneer Wilders en zijn PVV hebben een partijprogramma op een A4'tje. Allemaal losse kreten die niet onderbouwd zijn met cijfers of een financieel plan. Niks, nada. Niet doorberekend door deskundigen of het klopt en uitvoerbaar is. Niks, nada. Alleen maar losse kreten die mensen in nood hebben verleid, of beter gezegd misleid, met deze verkiezingsuitslag als gevolg. Misbruik van ellende noem ik dat. Misbruik van democratie zou u het ook kunnen zeggen.”

Tegen mijn interviewster zei ik nog dat “Links zijn” haaks staat op alles wat meneer Wilders vertegenwoordigt. Links is voor solidariteit. Voor de minimale tot geen kloof tussen arm en rijk als het om de basislevensbehoefte gaat: vrijheid en veiligheid, zorg, wonen, onderwijs, eerlijk loon…

Links staat voor eerlijk zijn, rechtvaardig. Voor opkomen voor elkaar en elkaar in nood helpen. Elkaar zien en horen en respecteren zoals we zijn.

Links wil alle beschikbare centjes inzetten om de mensheid te redden en te helpen. Links wil centjes voor iedereen gelijkwaardig beschikbaar stellen. Links is niet belust op macht en winst, maar op een eerlijke en rechtvaardige wereld waar iedereen erbij hoort en het goed heeft. Wie meneer Wilders en zijn PVV als Links ziet, heeft zich laten bedriegen en zal er over een jaar of tien echt spijt van hebben. Oorlogen beginnen altijd bij verbaal geweld. Met deze verkiezingsuitslag hebben we dat verbaal geweld gelegitimeerd. Geweld tegen elkaar. Wat vernietigend kan uitpakken. Op allerlei niveaus. Ik maak me zorgen, ja. En ik hoopte dat de verkiezingsuitslag slechts een nachtmerrie was die ik bij mijn wakker worden weg kon schudden en vergeten.

Helaas.