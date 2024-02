Plasterk is niet persoonlijk geraakt

11 feb. 2024 - 5:35

Wilders wil een paar rare dingen, maar de werkelijke angst is dat hij de democratie afschaft. In 1933 gebeurde dat in Duitsland in twee maanden. Is een "verlichte" leider die weet wat het volk nodig heeft niet beter dan een gat in de dag debatteren in het Parlement? Toch moet deze retorisch klinkende vraag ontkennend worden beantwoord. Dictators zijn in het begin meestal heel populair omdat ze orde op zaken stellen zonder politiek gezeur, maar op den duur ontsporen ze altijd. Nationalisme is ongezond.