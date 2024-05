Plasterk is de klokkenluider, Omtzigt de betrapte en wraakzuchtige hotemetoot

U en ik zouden hier onze schouders over op halen. Waarom zou die dienstwagen niet even heen en weer rijden? Je kunt ook zeggen dat het onderdeel was van het verkenningsproces. Zo niet onze Pieter, kampioen van de loepzuiverheid. Na zes maanden drukt deze faux pas nog steeds zwaar op hem, ook al zegt het katholiek recht dat de gelovigen bij twijfel de voor hen meest voordelige aanpak mogen kiezen. Tegelijkertijd meent Omtzigt dat zijn zonde een zaak moet blijven tussen hem, Onze Lieve Heer en zijn biechtvader. Anders was hij niet zo pissig geworden toen Plasterk er over vertelde. Hij mag daarom geen premier meer worden.