Plasterk die formaties langer dan zes weken wilde verbieden, babbelt nu zelf al zeven weken

27 jan. 2024 - 16:05

Op zich kan je de politiek deze formatie niet verwijten. Daarvoor moet je naar de kiezer kijken. Nederland is niet alleen sterk gepolariseerd de meningen zijn ook sterk verdeeld en op belangrijke thema's tegengesteld. Het is dus al een wonder als er 4 partijen het in grote lijnen eens worden. Dat Plasterk destijds zijn uitspraak deed was gewoon dom. Zo dom dat te betwijfelen is of hij dit traject tot een goed einde kan brengen. Kennelijk snapte hij er destijds weinig van en heel groot is de kans niet dat hij die inmiddels heeft opgedaan. Maar ook met een competente gespreksleider wordt dit niet meer dan een monster van Frankenstein. Zo zegt Yesilgöz vandaag dat ze met partijen aan tafel zit waar qua links zijn Timmermans nog wat van kan leren. Als dat zo is had ze beter met Timmermans in gesprek kunnen gaan als rechtse politica. Maar dat wil ze duidelijk niet. Kortom iedere partij van deze 4 gaat iets doen dat regelrecht in gaat tegen hun belangrijkste principes. Dat is iets anders als water bij de wijn doen. Dat is wijn in de rivier gieten. Ik reken dus op een kabinet dat zichzelf en nederland fors gaat beschadigen. De rechtse en extreem rechtse kiezer zal het weinig uitmaken. Die leren niet echt van de eigen foute keuzes.

