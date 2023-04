Planten schreeuwen het uit als ze gestresst zijn of geplukt worden en dat klinkt zo

Wetenschappers aan de universiteit van Tel Aviv hebben ontdekt dat planten geluid maken en zelfs veel kabaal als ze gestresst zijn. De geluiden zijn vanwege de frequentie niet waarneembaar voor het menselijk gehoor maar dieren zoals vleermuizen horen ze vermoedelijk wel. Dat opent nieuwe deuren in het onderzoek naar hoe de natuur communiceert. Het is overigens niet duidelijk of er echt sprake is van communicatie, de geluiden kunnen ook louter een gevolg zijn van de fysieke reactie van de plant op beschadiging of tekorten. Zoals een stuk hout ook geluid maakt als je het door midden breekt maar dat - voor zover bekend - geen noodkreet is. Er is ook nog geen gehoororgaan of -mechanisme ontdekt bij planten.